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ООС: боевики применяют запрещенное оружие, без потерь

Суббота, 27 ноября 2021, 18:00
ФОТО: ШТАБ ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка прессцентра ООС

Детали: В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Южного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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