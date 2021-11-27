ООС: боевики применяют запрещенное оружие, без потерь

С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка прессцентра ООС

Детали: В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Южного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.