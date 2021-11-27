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В Україні поменшало відсторонених через відсутність щеплення вчителів

Субота, 27 листопада 2021, 19:24
В Україні поменшало відсторонених через відсутність щеплення вчителів
pixabay.com

Через відсутність обов'язкового щеплення проти Covid в Україні відсторонено 2,8 тисячі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Джерело: міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram

Дослівно: "На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО.

Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно".

Деталі: За інформацією міністра, наразі однією дозою вакцини проти Covid щеплено 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості. Ще 22 листопада таких було 84,5%.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування: Луганська область – 94,3%; Сумська – 93,9%; Донецька – 93,8%; Черкаська – 93,7%; Харківська – 93,5%.

У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від Covid збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).

Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тисячі шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні. Ще 22 листопада таких було 1,7 тисячі шкіл.

Що передувало: Станом на 18 листопада через відсутність обов'язкового щеплення проти Covid в Україні було відсторонено від роботи 3 415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації, – зокрема, чиновників та освітян.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяосвіта
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