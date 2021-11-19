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В Україні відсторонили понад 3,4 тисячі невакцинованих вчителів

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:00
Фото pixabay.com

3 тисячі 415 вчителів в Україні відсторонені від роботи у зв’язку з відсутністю щеплення проти коронавірусу.

Джерело: відповідь Міністерства освіти та відповідь КМДА на запити "Української правди"

Дослівно МОН: "За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні станом на 18 листопада відсторонено від роботи 3 415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Деталі: Наразі 67,1 тисячі працівників закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу. Це 5,7% від загальної кількості працівників.

Водночас повний курс вакцинації проти Covid-19 пройшли 960,1 тисячі працівників закладів освіти (або 81,1% від загальної кількості працівників).

Ще 156,9 тисячі (або 13,2%) педагогів отримали одне щеплення проти коронавірусу.   

Згідно з відповіддю КМДА на запит "УП", у Києві станом на 19 листопада вакциновані 96,1% працівників закладів середньої освіти (педагоги і технічний персонал), з них вакциновано вчителів 96,6%.

Передісторія:

  • Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації, – зокрема, чиновників та освітян.
  • У Чернівецькій області станом 8 листопада від роботи відсторонили 378 освітян області, які не вакцинувалися проти коронавірусу.
  • З 8 листопада, коли Волинь перейшла в "червону зону", в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів.

Ірина Балачук, УП
Теми: освітакоронавірускарантинМіносвіти


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