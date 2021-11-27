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В Украине стало меньше отстраненных за отсутствие прививки учителей

Суббота, 27 ноября 2021, 19:24
В Украине стало меньше отстраненных за отсутствие прививки учителей
pixabay.com

Из-за отсутствия обязательной прививки против Covid в Украине отстранены 2,8 тысячи педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Источник: министр образования Сергей Шкарлет в Telegram

Дословно: "К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников УОСР.

Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно".

Детали: По информации министра, в настоящее время одной дозой вакцины против Covid привито 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества. Еще 22 ноября таковых было 84,5%.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования; Луганская область – 94,3%; Сумская – 93,9%; Донецкая – 93,8%; Черкасская – 93,7%; Харьковская – 93,5%.

В Киеве за последние несколько дней уровень вакцинации работников школ двумя дозами вакцины от Covid увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).

Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тысячи школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне. Еще 22 ноября таких было 1,7 тысяч школ.

Что предшествовало: По состоянию на 18 ноября из-за отсутствия обязательной прививки против Covid в Украине было отстранено от работы 3415 педагогических работников учреждений общего среднего образования.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – в частности, чиновников и педагогов.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияобразование
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