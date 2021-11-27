Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибух на Миколаївщині: з-під завалу дістали друге тіло

Субота, 27 листопада 2021, 23:53
фото ДСНС

У суботу ввечері в м. Нова Одеса Миколаївської області, де стався вибух у житловому будинку, з-під завалу дістали тіло другої загиблої особи.

Джерело: ДСНС, поліція Миколаївської області

Деталі: Тіло було вилучено з-під завалу о 23:25.

Раніше о 16:46 з-під завалу вилучили тіло жінки. Таким чином, число загиблих внаслідок вибуху зросло до двох.

Також постраждало 3 особи, які о 10:07 були вивільнені з-пад завалу: в однієї особи перелом передпліччя – госпіталізований до лікарні, 2 особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились. З будинку проведено евакуацію 54 осіб.

 
фото ДСНС

Рятувальники продовжують роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій та пошуку можливих заблокованих осіб.

У ДСНС зазначили, що місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям. На даний час із 30 відселених квартир будинку в готелі виявив бажання посилитися 1 мешканець, всі інші тимчасово будуть перебувати у родичів та знайомих.

Водночас поліція відкрила провадження за фактом вибуху в п`ятиповерховому житловому будинку в Новій Одесі за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

 

Що передувало: У суботу о 09:20 у м. Нова Одеса на Миколаївщині в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

У ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено тіло жінки, яке потім було деблоковано рятувальниками.

Крім того, у Миколаївській ОДА повідомляли про смерь літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.

Українська правда
Теми: вибухМиколаївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЛукашенко зібрався до Криму і каже, що цим визнає півострів російським

У Киви відібрали науковий ступінь

інфографікаРейтинги партій Зеленського і Порошенка порівнялися, у Разумкова – 10%

Зеленський призначив нового главу контррозвідки СБУ

Ахметов "мінус", Косюк "плюс": Рада ухвалила податковий закон №5600

У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру

Усі новини...
вибух
Вибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі
На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи
Через вибух в російській шахті 10 загиблих, десятки поранених, 39 людей ще шукають
Останні новини
20:04
НБУ визначив курс гривні на перший день грудня
20:02
Глави МЗС НАТО обговорили економічні санкції проти Росії у випадку агресії в Україні
19:47
Посольство Німеччини закликало розслідувати напади на столичні бари
19:33
Генсек НАТО: Росія не має права вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу
19:17
мапаУ центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів
19:02
Калуську ТЕЦ продали за 800 мільйонів: хто виграв торги
18:51
Відео, фотоУкраїна почала масштабні навчання біля кордону з Білоруссю
18:46
Слідчий комітет Росії перевіряє відео стрільби Бутусова з гаубиці 
18:29
відеоЗ'явилося відео падіння британського винищувача з борту авіаносця
18:15
Апеляційний суд повернув ЗТМК у держвласність. Компанія Фірташа йде до Верховного Суду
Усі новини...