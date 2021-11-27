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Взрыв на Николаевщине: спасатели продолжают искать двух человек

Суббота, 27 ноября 2021, 22:53
Взрыв на Николаевщине: спасатели продолжают искать двух человек
фото ГСЧС

В субботу вечером в г. Новая Одесса Николаевской области, где произошел взрыв в жилом доме, из-под завала извлекли тело второго погибшего.

Источник: ГСЧС, полиция Николаевской области

Детали: Тело было извлечено из-под завала в 23:25.

Ранее в 16:46 из-под завала изъяли тело женщины. Таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до двух.

Также пострадали 3 человека, которые в 10:07 были освобождены из-под завала: у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались. Из дома проведена эвакуация 54 человек.

 
фото ГСЧС

Спасатели продолжают работу по демонтажу разрушенных элементов конструкций и поиску возможных заблокированных лиц.

В ГСЧС отметили, что местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям. В настоящее время из 30 отселенных квартир дома в отеле изъявил желание посилиться один житель, все остальные временно будут находиться у родственников и знакомых.

В то же время полиция открыла производство по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

 

Что предшествовало: В субботу в 09:20 в г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В ходе демонтажа разрушенных элементов дома было обнаружено тело женщины, которое затем было деблокировано спасателями.

Кроме того, в Николаевской ОГА сообщали о смерти пожилого мужчины, эвакуированного из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

Украинская правда

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Темы: взрывНиколаевская область
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