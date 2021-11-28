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Бойовики знову не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповані території

Неділя, 28 листопада 2021, 00:33
фото: ОБСЄ

На Луганщині вранці 27 листопада проросійські збройні формування не пропустили два патрулі СММ до непідконтрольних урядові районів.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Обидва патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів.

Перша заборона доступу відбулася о 09:10 приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі н. п. Золоте.

Друга заборона доступу відбулася об 11:10 на блокпості збройних формувань на автошляху Т0504, орієнтовно за 1,5 км на південний захід від н. п. Молодіжне.

В обох випадках члени збройних формувань мотивували це "наказами від своїх командирів". У першому випадку вони також послалися на "відсутність гарантій безпеки".

Крім того, дещо раніше зранку, о 08:40, на блокпості збройних формувань неподалік південного краю ділянки розведення в районі Золотого член збройних формувань не пропустив інший патруль Місії на ділянку розведення, пославшись на "накази від своїх командирів".

Цей патруль мав посприяти перетину зазначеним патрулем Місії в непідконтрольні урядові райони.

Нагадаємо: Два патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проросійські 24 листопада найманці не пропустили на блокпосту біля Горлівки.

Українська правда
Теми: ОБСЄвійнаДонбас


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