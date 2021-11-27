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Боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ на оккупированные территории

Суббота, 27 ноября 2021, 23:33
Боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ на оккупированные территории
фото: ОБСЕ

В Луганской области утром 27 ноября пророссийские вооруженные формирования не пропустили два патруля СММ в неподконтрольные правительству районы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Оба патруля Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов.

Первый запрет доступа состоялся в 09:10 примерно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое.

Второй запрет доступа состоялся в 11:10 на блокпосте вооруженных формирований на автодороге Т0504, ориентировочно в 1,5 км юго-западнее н. п. Молодежное.

В обоих случаях члены вооруженных формирований мотивировали это "приказами от своих командиров". В первом случае они также сослались на "отсутствие гарантий безопасности".

Кроме того, ранее утром, в 08:40, на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от южного края участка разведения в районе Золотого член вооруженных формирований не пропустил другой патруль Миссии на участок разведения, сославшись на "приказы от своих командиров".

Этот патруль должен был способствовать пересечению указанным патрулем Миссии в неподконтрольные правительственные районы.

Напомним: Два патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пророссийские наемники 24 ноября не пропустили на блокпосту возле Горловки.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕвойнаДонбасс
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