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Окупанти на Донбасі здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту

Неділя, 28 листопада 2021, 06:25
Окупанти на Донбасі здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту
фото: штаб ООС

Упродовж доби 27 листопада російські найманці 5 разів порушували режиму припинення вогню, біля Золотого-4 здійснили дистанційне мінування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

В районі Новолуганського ворог обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо: У п'ятницю від кулі снайпера в районі ООС загинув мешканець Харківщини Алхаслі Алі Наіб.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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