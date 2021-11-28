Окупанти на Донбасі здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту
Упродовж доби 27 листопада російські найманці 5 разів порушували режиму припинення вогню, біля Золотого-4 здійснили дистанційне мінування.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Південного окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
В районі Новолуганського ворог обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо: У п'ятницю від кулі снайпера в районі ООС загинув мешканець Харківщини Алхаслі Алі Наіб.