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Стало відоме ім'я загиблого у п'ятницю військового

Субота, 27 листопада 2021, 18:41
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ООС

У п'ятницю від кулі снайпера в районі ООС загинув мешканець Харківщини Алхаслі Алі Наіб.

Джерело: в.о. голови Харківської ОДА Олександр Скакун у Facebook

Дослівно: "26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб".

Деталі: Скакун додав, що хлопця намагалися врятувати медики, але не змогли.

Солдату було 29 років.

Що передувало: 26 листопада російсько-окупаційні війська смертельно поранили українського військового.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіХарківська область


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