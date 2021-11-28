Оккупанты на Донбассе осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта

В течение суток 27 ноября российские наемники 5 раз нарушали режим прекращения огня, возле Золотого-4 осуществили дистанционное минирование.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Южного оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним: В пятницу от пули снайпера в районе ООС погиб житель Харьковской области Алхасли Али Наиб.