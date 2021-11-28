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Кулеба: "Мінськ" і "Нормандія" у комі, але все ще живі

Неділя, 28 листопада 2021, 11:05
Кулеба: Мінськ і Нормандія у комі, але все ще живі
Дмитро Кулеба, фото Ельдара Сарахмана, УП

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Мінський і Нормандський переговорні формати перебувають в комі, проте слід намагтись повернути їх до свідомості, бо Україна "не прагне війни".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit, його переклад наводить пресслужба МЗС.

Говорячи про Мінський формат, Кулеба сказав, що Росія була би "щаслива бачити остаточну поразку Мінська", адже це розв`язало б їм руки та надало більшу свободу дій. 

"Ми не хочемо робити їм такий подарунок. Мої німецький та французький колеги докладають максимальних зусиль, намагаючись достукатись до Росії. Вони зробили численні спроби всадити міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова за стіл переговорів разом із нами. Втім, в його графіку завжди знаходиться щось важливіше. 

Наразі і Норманді, і Мінськ перебувають в стані коми, але вони все ще живі, і нам слід намагатись повернути їх до свідомості", - заявив міністр. 

На запитання журналіста, як зробити останнє, Кулеба відповів - "продовжувати намагатись, не зважаючи на те, скільки це займе часу". 

"Лишити свої розчарування та фрустрацію позаду та не сходити з треку. Існує лише одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне війни. Тож ми будемо й далі намагатись, адже ми прагнемо миру, стабільності та безпеки для України та всієї Європи", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, в листопаді Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням листів Росія має на меті "добити" Нормандський формат.

Читайте також: Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроМінські угодиТКГнормандський форматРосія
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