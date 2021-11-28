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Кулеба: "Минск" и "Нормандия" в коме, но все еще живы

Воскресенье, 28 ноября 2021, 11:05
Кулеба: Минск и Нормандия в коме, но все еще живы
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что Минский и Нормандский переговорные форматы находятся в коме, однако следует пытаться вернуть их в сознание, потому что Украина "не стремится к войне".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в интервью немецкому изданию Die Zeit, его перевод приводит пресс-служба МИД.

Говоря о Минском формате, Кулеба сказал, что Россия была бы "счастлива видеть окончательное поражение Минска", ведь это развязало бы им руки и предоставило большую свободу действий.

"Мы не хотим делать им такой подарок. Мои немецкий и французский коллеги прилагают максимальные усилия, пытаясь достучаться к России. Они сделали многочисленные попытки посадить министра иностранных дел России Сергея Лаврова за стол переговоров вместе с нами. Впрочем, в его графике всегда находится что-то более важное". 

В настоящее время и Норманди, и Минск находятся в состоянии комы, но они все еще живы, и нам следует пытаться вернуть их в сознание", - заявил министр.

На вопрос журналиста, как сделать последнее, Кулеба ответил - "продолжать пытаться, несмотря на то, сколько это займет времени".

"Оставить свои разочарования и фрустрацию позади и не сходить с трека. Существует лишь одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне. Поэтому мы будем и дальше пытаться, ведь мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы", - заявил глава МИД.

Напомним, в ноябре Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Лаврова с главами МИД Франции и Германии.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия имеет за цель "добить" Нормандский формат.

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Темы: Кулеба ДмитрийМинские соглашенияТКГнормандский форматРосcия
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