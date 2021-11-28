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"Дія" запускає тест зміни місця проживання онлайн по всій Україні

Неділя, 28 листопада 2021, 12:31

Із 1 грудня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і Мінцифри у Telegram 

Пряма мова: "З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі Дія. Реєстрація тут.

Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців. 

Півроку тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну".

Деталі: Послугу можна буде отримати за 1 робочий день.

Для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона вона буде доступна трохи згодом, уточнює Мінцифри.

Для участі в тестуванні потрібні: 

  • податковий номер заявника та власників/співвласників житла;
  • КЕП заявника та власників/співвласників житла;
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року).

Заявник має бути старше 14 років

Федоров наголосив, що послуга повністю трансформується, оскільки більше не потрібно буде їхати до свого рідного міста, навіть якщо людина хоче там зареєструватися.

Міністр додав, що "чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятися або стати на облік".

УП, доповнено
Теми: ДіяФедоров


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