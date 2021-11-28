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"Дія" запускает тест смены места жительства онлайн по всей Украине

Воскресенье, 28 ноября 2021, 12:31

С 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Минцифры в Telegram

Прямая речь: "С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале Дія. Регистрация тут.

Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек.

Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну".

Детали: Услугу можно получить за 1 рабочий день.

Для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна несколько позже, уточняет Минцифры.

Для участия в тестировании требуются:

  • налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
  • КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года).

Заявитель должен быть старше 14 лет.

Федоров подчеркнул, что услуга полностью трансформируется, так как больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться.

Министр добавил, что "мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт".

УП, дополнено
Темы: ДияФедоров
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