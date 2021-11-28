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Аваков заступився за Бутусова: Ідіотизм і вибіркове правосуддя

Неділя, 28 листопада 2021, 19:23
фото: Назарій Мазилюк, УП

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає початок Державним бюро розслідувань кримінального провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці публічним актом вибіркового правосуддя.

Джерело: Аваков у Facebook

Дослівно: "Порушення ДБР справи щодо Юрія Бутусова – це ідіотизм і ще один публічний акт вибіркового правосуддя проти інакодумця, який критикує владу.

Недільні квапи-підлабузники демонструють мстивість ображеної влади. І не має значення, від самого президента йде команда чи його посіпак. Сором і ганьба!"

Що передувало: ДБР почало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці за статтями 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Сам Бутусов вважає, що президент Володимир Зеленский помстився йому "за свою ганебну прес-конференцію".

26 листопада під час зустрічі Зеленського із журналістами глава держави назвав Бутусова людиною, котра працювала на олігарха Ігоря Коломойського й образилася, бо не отримала посади у Міноборони. За словами Зеленського, після публікації Бутусова про застосування дрона на Донбасі бойовики почали атакувати та зкидати бомби на позиції захисників: "На вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".

Українська правда
Теми: АваковЗМІДБР


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