Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков заступився за Бутусова: Ідіотизм і вибіркове правосуддя

Неділя, 28 листопада 2021, 18:23
Аваков заступився за Бутусова: Ідіотизм і вибіркове правосуддя
фото: Назарій Мазилюк, УП

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає початок Державним бюро розслідувань кримінального провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці публічним актом вибіркового правосуддя.

Джерело: Аваков у Facebook

Дослівно: "Порушення ДБР справи щодо Юрія Бутусова – це ідіотизм і ще один публічний акт вибіркового правосуддя проти інакодумця, який критикує владу.

Недільні квапи-підлабузники демонструють мстивість ображеної влади. І не має значення, від самого президента йде команда чи його посіпак. Сором і ганьба!"

Що передувало: ДБР почало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці за статтями 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Сам Бутусов вважає, що президент Володимир Зеленский помстився йому "за свою ганебну прес-конференцію".

26 листопада під час зустрічі Зеленського із журналістами глава держави назвав Бутусова людиною, котра працювала на олігарха Ігоря Коломойського й образилася, бо не отримала посади у Міноборони. За словами Зеленського, після публікації Бутусова про застосування дрона на Донбасі бойовики почали атакувати та зкидати бомби на позиції захисників: "На вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковЗМІДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: