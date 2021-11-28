Аваков вступился за Бутусова: Идиотизм и избирательное правосудие

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает начало Государственным бюро расследований уголовного производства по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы публичным актом избирательного правосудия.

Источник: Аваков в Facebook

Дословно: "Возбуждение ГБР дела по Юрию Бутусову – это идиотизм и ещё один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть.

Воскресные торопыги-підлабузники демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идёт команда или от его посипак. Стыд и позор!"

Что предшествовало: ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы по статьям 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и 437 УКУ (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Сам Бутусов считает, что президент Владимир Зеленский отомстил ему "за свою позорную пресс-конференцию".

26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства назвал Бутусова человеком, работавшим на олигарха Игоря Коломойского. По его словам, Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны. По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: "На вашей совести смерти людей. После этого знаете сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами?".