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На Сході України від початку доби тихо

Неділя, 28 листопада 2021, 20:00
фото штабу ООС

Від початку доби у неділю в районі ООС зберігається режим тиші.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Деталі: У штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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