На Сході України від початку доби тихо
Неділя, 28 листопада 2021, 19:00
Від початку доби у неділю в районі ООС зберігається режим тиші.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".
Деталі: У штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Українська правда