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На Востоке Украины с начала суток тихо

Воскресенье, 28 ноября 2021, 19:00
На Востоке Украины с начала суток тихо
фото штаба ООС

С начала суток в воскресенье в районе ООС сохраняется режим тишины.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: В штабе подчеркнули, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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