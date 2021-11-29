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Украина – 2-я в мире после России по суточной смертности от Covid

Понедельник, 29 ноября 2021, 06:20
фото: Эльдар Сарахман, УП

27 ноября в мире диагностировали более 389 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1224), Украине (400), Мексике (245).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, Британии, России.

В частности, в Германии зафиксировали более 38 тысяч, в Британии – более 37 тысяч и в России – более 33 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Нидерланды. Украина – на 14 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1224), Украине (400), Мексике (245).

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия и Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Греция.

За все время пандемии излечились от болезни 236 384 415 человек. В настоящее время насчитывается более 20 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 217 086 смертей от COVID-19.

Напомним: По этому показателю (793 смерти) Украина 5 ноября была второй в мире и Европе.

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7 483 случаев заболевания Covid-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин         

Украинская правда
Темы: коронавирус
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