Апеляційний суд підтвердив виправдання для догхантера Святогора
Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення суду першої інстанції, який виправдав Олексія Святогора, підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами.
Джерело: Київська міська прокуратура у коментарі УП
Деталі: Рішення винесено 29 листопада.
Київський апеляційний суд вирішив залишити чинним рішення Шевченківського районного суду Києва, який у січні 2021 року виправдав догхантера.
У прокуратурі УП пояснили, що не можуть коментувати предметніше, адже наразі оголошено лише резулятивну частину рішення суду.
Після ознайомлення з текстом вироку прокуратурою буде вирішено питання щодо його оскарження у касаційному порядку
Чоловіка звинувачували за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).
Суд постановив виправдати Святогора "у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень".
Суддя у рішенні зазначив, що репліки догхантера, які пропагують культ насильства і жорстокості щодо безпритульних тварин, є "усними творами". А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.
Що передувало: Київська місцева прокуратура №10, не погоджуючись з таким рішенням, 16 лютого подала апеляційну скаргу.
Передісторія:
- 8 червня 2018 року стало відомо про затримання Святогора. Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.
- 11 червня 2018 року суд взяв догхантера під варту на два місяці без права на заставу.
- Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив Святогора під цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання.
- У лютому 2019 року повідомлялося, що догхантер Святогор потрапив до лікарні після побиття.