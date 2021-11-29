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Апеляційний суд підтвердив виправдання для догхантера Святогора

Понеділок, 29 листопада 2021, 10:39
Апеляційний суд підтвердив виправдання для догхантера Святогора
фото: UAnimals

Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення суду першої інстанції, який виправдав Олексія Святогора, підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами.

Джерело: Київська міська прокуратура у коментарі УП

Деталі: Рішення винесено 29 листопада.

Київський апеляційний суд вирішив залишити чинним рішення Шевченківського районного суду Києва, який у січні 2021 року виправдав догхантера.

У прокуратурі УП пояснили, що не можуть коментувати предметніше, адже наразі оголошено лише резулятивну частину рішення суду.

Після ознайомлення з текстом вироку прокуратурою буде вирішено питання щодо його оскарження у касаційному порядку

Чоловіка звинувачували за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Суд постановив виправдати Святогора "у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень".

Суддя у рішенні зазначив, що репліки догхантера, які пропагують культ насильства і жорстокості щодо безпритульних тварин, є "усними творами". А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.

Що передувало: Київська місцева прокуратура №10, не погоджуючись з таким рішенням, 16 лютого подала апеляційну скаргу.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Київсуд
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