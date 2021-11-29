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Апелляционный суд подтвердил оправдание для догхантера Святогора

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:39
фото: UAnimals

Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, оправдавшего Алексея Святогора, подозреваемого в жестоком обращении с животными.

Источник: Киевская городская прокуратура в комментарии УП

Детали: Решение вынесено 29 ноября.

Киевский апелляционный суд решил оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева, оправдавшего в январе 2021 года догхантера.

В прокуратуре УП объяснили, что не могут комментировать более предметно, поскольку сейчас объявлена лишь резулятивная часть решения суда.

После ознакомления с текстом приговора прокуратурой будет решен вопрос его обжалования в кассационном порядке.

Мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Суд постановил оправдать Святогора "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений".

Судья в решении отметил, что реплики догхантера, которые пропагандируют культ насилия и жестокости в отношении бездомных животных, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.

Что предшествовало: Киевская местная прокуратура №10, не соглашаясь с таким решением, 16 февраля подала апелляционную жалобу.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевсуд
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