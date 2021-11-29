Апелляционный суд подтвердил оправдание для догхантера Святогора
Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, оправдавшего Алексея Святогора, подозреваемого в жестоком обращении с животными.
Источник: Киевская городская прокуратура в комментарии УП
Детали: Решение вынесено 29 ноября.
Киевский апелляционный суд решил оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева, оправдавшего в январе 2021 года догхантера.
В прокуратуре УП объяснили, что не могут комментировать более предметно, поскольку сейчас объявлена лишь резулятивная часть решения суда.
После ознакомления с текстом приговора прокуратурой будет решен вопрос его обжалования в кассационном порядке.
Мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).
Суд постановил оправдать Святогора "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений".
Судья в решении отметил, что реплики догхантера, которые пропагандируют культ насилия и жестокости в отношении бездомных животных, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.
Что предшествовало: Киевская местная прокуратура №10, не соглашаясь с таким решением, 16 февраля подала апелляционную жалобу.
Предыстория:
- 8 июня 2018 года стало известно о задержании Святогора. Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.
- 11 июня 2018 года суд взял догхантера под стражу на два месяца без права на залог.
- Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил догхантера Святогора под круглосуточный домашний ареста с запретом покидать место своего проживания.
- В феврале 2019 года сообщалось, что догхантер Святогор попал в больницу после избиения.