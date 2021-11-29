Окупанти скаржаться, що в Криму втрачають половину води через діряві труби

Гендиректор окупаційного підприємства "Вода Криму" Максим Новак розповів, що втрати води через жахливий стан труб на окупованому Росією півострові зараз становлять 50%.

Джерело: Новак в ефірі місцевого телеканалу "Миллет"

Пряма мова Новака: Загалом у Криму втрати води понад 50%. Феодосія – близько 30%, а в Ленінському районі – на 70%.

Мережі у жахливому стані.

Скільки води не підіймай з землі, якщо в тебе діряві мережі, ти її втратиш і проблеми не вирішиш. Ці дві складові мають йти паралельно.

Наше головне завдання – протягом трьох років знизити відсоток втрат із 50% хоча б до 20%. Це мета, яка нам поставлена, і ми будемо до неї прагнути, ми зобов'язані цю мету реалізувати".

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