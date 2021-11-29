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Окупанти скаржаться, що в Криму втрачають половину води через діряві труби

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:38
Окупанти скаржаться, що в Криму втрачають половину води через діряві труби
фото: риа новости

Гендиректор окупаційного підприємства "Вода Криму" Максим Новак розповів, що втрати води через жахливий стан труб на окупованому Росією півострові зараз становлять 50%.

Джерело: Новак в ефірі місцевого телеканалу "Миллет"

Пряма мова Новака: Загалом у Криму втрати води понад 50%. Феодосія – близько 30%, а в Ленінському районі – на 70%.

Мережі у жахливому стані.

Скільки води не підіймай з землі, якщо в тебе діряві мережі, ти її втратиш і проблеми не вирішиш. Ці дві складові мають йти паралельно.

Наше головне завдання – протягом трьох років знизити відсоток втрат із 50% хоча б до 20%. Це мета, яка нам поставлена, і ми будемо до неї прагнути, ми зобов'язані цю мету реалізувати".

Передісторія:

  • В лютому-березні 2014 року Росія окупувала українську автономну республіку Крим, скориставшись зі зміни влади у Києві та прикрившись незаконним референдумом, що пройшов під наглядом військових РФ.
  • Україна з квітня 2014 року припинила подачу прісної води з Дніпра до Криму, хоча до того Північно-Кримський канал забезпечував до 85% потреб Криму у прісній воді. Також материкова Україна припинила транспортне сполучення з окупованим півостровом.
  • Крим дедалі більше відчуває брак питної води, у містах півострова воду подавали за графіком. Російська влада шукає шляхи забезпечення кримчан прісною водою. 
  • Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря і вирішили бурити дно.

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосіявода
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