Оккупанты жалуются, что в Крыму теряют половину воды из-за дырявых труб
Понедельник, 29 ноября 2021, 11:38
Гендиректор оккупационного предприятия "Вода Крыма" Максим Новак рассказал, что потери воды из-за ужасных труб на полуострове сейчас составляют 50%.
Источник: Новак в эфире местного телеканала "Миллет"
Прямая речь Новака: В целом в Крыме потери воды выше 50%. Феодосия – около 30%, а есть Ленинском районе – на 70%.
Сети в ужасном состоянии.
Сколько воды не подними с земли, если у тебя дырявые сети, ты ее потеряешь и проблемы не решишь. Эти две составляющие должны идти параллельно.
Наша главная задача – в течение трех лет снизить процент потерь с 50% хотя бы до 20%. Это цель, которая нам поставлена, и мы будем к ней стремиться, мы обязаны эту цель реализовать".
Предыстория:
- В феврале-марте 2014 года Россия оккупировала украинскую автономную республику Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным референдумом, который прошел под наблюдением военных РФ.
- Украина с апреля 2014 года прекратила подачу пресной воды из Днепра в Крым, хотя до этого Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также материковая Украина прекратила транспортное сообщение с оккупированным полуостровом.
- Крым все больше ощущает нехватку питьевой воды, в городах полуострова воду подавали по графику.
- Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря и ее оттуда решили бурить.
Украинская правда