Оккупанты жалуются, что в Крыму теряют половину воды из-за дырявых труб

Гендиректор оккупационного предприятия "Вода Крыма" Максим Новак рассказал, что потери воды из-за ужасных труб на полуострове сейчас составляют 50%.

Источник: Новак в эфире местного телеканала "Миллет"

Прямая речь Новака: В целом в Крыме потери воды выше 50%. Феодосия – около 30%, а есть Ленинском районе – на 70%.

Сети в ужасном состоянии.

Сколько воды не подними с земли, если у тебя дырявые сети, ты ее потеряешь и проблемы не решишь. Эти две составляющие должны идти параллельно.

Наша главная задача – в течение трех лет снизить процент потерь с 50% хотя бы до 20%. Это цель, которая нам поставлена, и мы будем к ней стремиться, мы обязаны эту цель реализовать".

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