Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки "червоної" зони

Київ, Луганщина, Львівщина, Одещина, Рівненщина і Херсонщина вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусу, хоча все ще лишаються "червоними".

Джерело: спостереження Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах до норми опустилися такі показники:

завантаженість ліжок з киснем;

рівень госпіталізацій та його динаміка;

рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

З такими показниками регіони можна переводити у "жовту" зону.

При цьому кількість тестувань по всій Україні на "зеленому" рівні.

Лише 10 днів тому у Києві та п'яти областях ситуація була набагато гіршою. У столиці та Львівській області зашкалювали два показники - рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем, на Рівненщині та Одещині погано було відразу з трьома ознаками - рівнем госпіталізацій, завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення випадків інфікування, а Луганська область потерпала від високого рівня госпіталізацій.

Нагадаємо: Станом на тепер в Україні 19 "червоних" регіонів з посиленими карантинними заходами, хоча, якщо подивитися на показники, які визначають такий статус, то реально "червоному" рівню наразі відповідають лише 6 регіонів.