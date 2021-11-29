Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки "червоної" зони

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:02
Getty Images

Київ, Луганщина, Львівщина, Одещина, Рівненщина і Херсонщина вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусу, хоча все ще лишаються "червоними".

Джерело: спостереження Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах до норми опустилися такі показники:

  • завантаженість ліжок з киснем;
  • рівень госпіталізацій та його динаміка;
  • рівень захворюваності;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

З такими показниками регіони можна переводити у "жовту" зону.

При цьому кількість тестувань по всій Україні на "зеленому" рівні.

 

Лише 10 днів тому у Києві та п'яти областях ситуація була набагато гіршою. У столиці та Львівській області зашкалювали два показники - рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем, на Рівненщині та Одещині погано було відразу з трьома ознаками - рівнем госпіталізацій, завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення випадків інфікування, а Луганська область потерпала від високого рівня госпіталізацій.

Нагадаємо: Станом на тепер в Україні 19 "червоних" регіонів з посиленими карантинними заходами, хоча, якщо подивитися на показники, які визначають такий статус, то реально "червоному" рівню наразі відповідають лише 6 регіонів.

Євген Кізілов, УП
Теми: Київкоронавірусепідеміялокдаункарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану

Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі

Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

ФОТО, ВІДЕОПід час обшуків у Киви знайшли купу золота й картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України

Усі новини...
Київ
Апеляційний суд підтвердив виправдання для догхантера Святогора
У Києві від Covid-19 померло 4-місячне немовля
Удар Кличка та забудовників по зелених зонах Києва
Останні новини
00:16
Акції протесту в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
23:42
На Донеччині 90 гірників залишаються під землею в шахті, вимагаючи виплатити зарплату
23:01
Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану
22:38
Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
22:09
ФОТОСмертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
21:28
Франція змінила правила в'їзду з-за меж ЄС: потрібен тест незалежно від вакцинації
21:26
Кава у світі подорожчала до рекорду за 10 років
21:19
ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі
20:52
Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО
20:50
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Перемишля
Усі новини...