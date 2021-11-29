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Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки "червоної" зони

Понеділок, 29 листопада 2021, 12:02
Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки червоної зони
Getty Images

Київ, Луганщина, Львівщина, Одещина, Рівненщина і Херсонщина вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусу, хоча все ще лишаються "червоними".

Джерело: спостереження Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах до норми опустилися такі показники:

  • завантаженість ліжок з киснем;
  • рівень госпіталізацій та його динаміка;
  • рівень захворюваності;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

З такими показниками регіони можна переводити у "жовту" зону.

При цьому кількість тестувань по всій Україні на "зеленому" рівні.

 

Лише 10 днів тому у Києві та п'яти областях ситуація була набагато гіршою. У столиці та Львівській області зашкалювали два показники - рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем, на Рівненщині та Одещині погано було відразу з трьома ознаками - рівнем госпіталізацій, завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення випадків інфікування, а Луганська область потерпала від високого рівня госпіталізацій.

Нагадаємо: Станом на тепер в Україні 19 "червоних" регіонів з посиленими карантинними заходами, хоча, якщо подивитися на показники, які визначають такий статус, то реально "червоному" рівню наразі відповідають лише 6 регіонів.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірусепідеміялокдаункарантин
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