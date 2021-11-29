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Киев и пять областей полностью утратили признаки "красной" зоны

Понедельник, 29 ноября 2021, 13:02
Getty Images

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными".

Источник: наблюдения Министерства здравоохранения

Детали: Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

  • загруженность коек с кислородом;
  • уровень госпитализаций и его динамика;
  • уровень заболеваемости;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования.

С такими показателями регионы можно переводить в "желтую" зону.

При этом количество тестирований по всей Украине на "зеленом" уровне.

 

Всего 10 дней назад в Киеве и пяти областях ситуация была намного хуже. В столице и Львовской области зашкаливали два показателя - уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом, в Ровенской и Одесской области плохо было сразу с тремя признаками - уровнем госпитализаций, загруженностью коек с кислородом и коэффициентом выявления случаев инфицирования, а Луганская область страдала от высокого уровня госпитализаций.

Напомним: По состоянию на сейчас в Украине 19 "красных" регионов с усиленными карантинными мерами, хотя, если посмотреть на показатели, определяющие такой статус, то реально "красному" уровню соответствуют лишь 6 регионов.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киевкоронавирусэпидемиялокдаункарантин
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