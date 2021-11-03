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За два дні поліція склала майже 500 протоколів за відсутність маски у транспорті Києва

Середа, 3 листопада 2021, 11:53
фото: Ельдар Сарахман, уп

Протягом перших двох днів листопада поліція Києва перевірила майже тисячу громадських транспортних засобів, за результатами виписали 480 адмінпостанов за порушення карантину та правил носіння засобів захисту.

Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс в коментарі "Українській правді", інфографіка поліції

Деталі: Як розповіла спікерка поліції УП, більшість штрафів люди отримують саме за відсутність або неправильне носіння масок.

Гірдвіліс також розповіла, як працює поліція. Їхня задача – це профілактична робота. Якщо людина у транспорті після зауваження щодо маски каже, що її у неї немає, або вдягати вона не буде – тоді її виводять з транспорту та оформлюють адмінпостанову.

Згідно з інформацією, у вівторок 6 протоколів склали за порушення карантину, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а ще 227 – за перебування в громадських будинках та громадському транспорті без масок.

Також зазначається, що 2 листопада поліція перевірила 249 об’єктів, де склали 10 адмінпротоколів за порушення карантину.

 

Днем раніше, у понеділок, поліція перевірила 482 громадських транспортних засобів – склали 20 протоколів за порушення карантину та ще 234 – за перебування в них без масок.

 

Нагадаємо:

Роман Петренко, УП
Теми: поліціяКиївкарантинкоронавірус


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