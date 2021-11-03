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ВАКС відпустив одного з "хлопчиків" зі справи Гладковського в ще одному провадженні

Середа, 3 листопада 2021, 14:00
Віталій Жуков. Фото Укроборонпрому

Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності одного з фігурантів справ про розкрадання в "Укроборонпромі" Віталія Жукова. Його підозрювали в наданні хабаря директору держпідприємства.

Джерело: видання Слово і Діло, рішення колегії суду в реєстрі

Деталі: Рішення винесли 27 жовтня. Жукову інкримінували підкуп директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергія Філоненка. 

Адвокати наполягли на тому, що у справі спливли строки давності, а саме вже пройшло п’ять років. В обвинуваченні прокуратури дата ймовірного правопорушення припадає на вересень 2016 року. Суд задовольнив клопотання.

Довідково: Йдеться про схему розкрадання державних коштів в оборонному секторі, кураторами якої, як свідчило журналістське розслідування Bihus.Іnfo, були перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор та бізнес-партнери – Андрій Рогоза і Жуков.

У суді розглядали ще одну справу щодо Жукова про несплату податків.

Через відносно молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько "хлопчики". Зокрема, Жукову у 2016 році було 27 років. Бізнес "хлопчиків" роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії. 

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Що було раніше: 

  • 2 листопада стало відомо, що Жуков співпрацює зараз з "Укроборонпромом". Володимир Зеленський весною 2019 року як кандидат у президенти казав, що розкрадання в оборонній галузі "це - кабздєц".
  • У квітні ВАКС відмовився йти на угоду з фігурантом стосовно справи у відмиванні податків.
  • У березні ВАКС звільнив Жукова від кримінальної відповідальності в іншій справі - про зловживання службовим впливом.
  • У квітні 2020 року Жукову повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків понад 50 млн гривень.

Теми: ГладковськийАнтикорупційний судУкроборонпромпромисловістькорупція


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