ВАКС відпустив одного з "хлопчиків" зі справи Гладковського в ще одному провадженні

Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності одного з фігурантів справ про розкрадання в "Укроборонпромі" Віталія Жукова. Його підозрювали в наданні хабаря директору держпідприємства.

Джерело: видання Слово і Діло, рішення колегії суду в реєстрі

Деталі: Рішення винесли 27 жовтня. Жукову інкримінували підкуп директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергія Філоненка.

Адвокати наполягли на тому, що у справі спливли строки давності, а саме вже пройшло п’ять років. В обвинуваченні прокуратури дата ймовірного правопорушення припадає на вересень 2016 року. Суд задовольнив клопотання.

Довідково: Йдеться про схему розкрадання державних коштів в оборонному секторі, кураторами якої, як свідчило журналістське розслідування Bihus.Іnfo, були перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор та бізнес-партнери – Андрій Рогоза і Жуков.

У суді розглядали ще одну справу щодо Жукова про несплату податків.

Через відносно молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько "хлопчики". Зокрема, Жукову у 2016 році було 27 років. Бізнес "хлопчиків" роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

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