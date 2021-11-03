ВАКС відпустив одного з "хлопчиків" зі справи Гладковського в ще одному провадженні
Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності одного з фігурантів справ про розкрадання в "Укроборонпромі" Віталія Жукова. Його підозрювали в наданні хабаря директору держпідприємства.
Джерело: видання Слово і Діло, рішення колегії суду в реєстрі
Деталі: Рішення винесли 27 жовтня. Жукову інкримінували підкуп директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергія Філоненка.
Адвокати наполягли на тому, що у справі спливли строки давності, а саме вже пройшло п’ять років. В обвинуваченні прокуратури дата ймовірного правопорушення припадає на вересень 2016 року. Суд задовольнив клопотання.
Довідково: Йдеться про схему розкрадання державних коштів в оборонному секторі, кураторами якої, як свідчило журналістське розслідування Bihus.Іnfo, були перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор та бізнес-партнери – Андрій Рогоза і Жуков.
У суді розглядали ще одну справу щодо Жукова про несплату податків.
Через відносно молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько "хлопчики". Зокрема, Жукову у 2016 році було 27 років. Бізнес "хлопчиків" роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії.
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Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2
Що було раніше:
- 2 листопада стало відомо, що Жуков співпрацює зараз з "Укроборонпромом". Володимир Зеленський весною 2019 року як кандидат у президенти казав, що розкрадання в оборонній галузі "це - кабздєц".
- У квітні ВАКС відмовився йти на угоду з фігурантом стосовно справи у відмиванні податків.
- У березні ВАКС звільнив Жукова від кримінальної відповідальності в іншій справі - про зловживання службовим впливом.
- У квітні 2020 року Жукову повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків понад 50 млн гривень.