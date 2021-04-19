ВАКС не пішов на угоду з фігурантом корупційного скандалу з Гладковським

Вищий антикорупційний суд відмовив у затвердженні угоди, згідно з якою підозрюваному в корупційних оборудках в "Укроборонпромі" (так звана справа Гладковських-Свинарчуків) Віталію Жукову в обмін на повернення грошей і "здачу" спільників обіцяли пом'якшити покарання.

Джерело: сайт ВАКС, Українська правда

Деталі: Судове рішення було ухвалене 19 квітня. Суд прізвище фігуранта не називає, але Українській правді відомо, що йдеться про Віталія Жукова.

Суть справи полягає в тому, що, за версією слідства, група злочинців під керівництвом Жукова ухилилась від сплати податків на 46,4 млн гривень. До схеми були залучені понад 30 приватних компаній та 5 державних підприємств зі складу концерну "Укроборонпром". Крім того, відповідно до обвинувального акту, Жуков надав службовій особі одного з цих ДП 880 тисяч гривень хабаря. Згідно з матеріалами справи, хабар давали директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку.

Згідно з угодою, Жукову хотіли пом'якшити покарання, засудивши лише до 5 років умовно (з одним роком випробувального терміну). За це від нього треба було відшкодувати державі 4 мільйона гривень та надати викривальні показання щодо учасників схеми.

Натомість суд вирішив відмовити у затвердженні угоди з огляду на невідповідність її умов кримінальному процесуальному та кримінальному законам, а також інтересам суспільства.

Підставою для відповідного рішення суду стали такі висновки:

- існує "пряма заборона укладати угоду про визнання винуватості з організатором особливо тяжкого злочину";

- намір обвинуваченого добровільно відшкодувати частину завданої шкоди не може бути зарахований як обставина, яка пом’якшує покарання;

- лише щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні обвинуваченого малолітніх дітей не можна вважати такими обставинами, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів;

- закон за жодних обставин не передбачає можливості звільнення особи від відбування такого виду покарання як конфіскація майна;

- сторони угоди погодили не лише звільнення обвинуваченого від відбування погодженого ними покарання, але й тривалість іспитового строку та перелік покладених на обвинуваченого обов’язків, що за законом належить до компетенції суду;

- умови угоди в частині погодженого покарання суперечать суспільному інтересу в силу його очевидної невідповідності вимогам закону, а тому не зможуть запобігти вчиненню інших злочинів та виконати превентивну функцію;

- на переконання суддів, в умовах проведення АТО/ООС злочинна діяльність задля особистого збагачення шляхом ухилення від сплати податків, тим більше в оборонній сфері, "свідчить про особливу зухвалість та винятковий цинізм організаторів такої діяльності".

Передісторія: Наприкінці квітня 2020 року антикорупційники повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації цих коштів чотирьом особам, які причетні до компанії "Оптимумспецдеталь". Це - Віталій Жуков, Володимир Волохач та Андрій Рогоза, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтер Іванюк.

У серпні того ж року Національне антикорупційне бюро повідомило Жукову про ще одну підозру - в дачі хабара.