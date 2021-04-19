Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС не пішов на угоду з фігурантом корупційного скандалу з Гладковським

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:31
ВАКС не пішов на угоду з фігурантом корупційного скандалу з Гладковським
Віталій Жуков

Вищий антикорупційний суд відмовив у затвердженні угоди, згідно з якою підозрюваному в корупційних оборудках в "Укроборонпромі" (так звана справа Гладковських-Свинарчуків) Віталію Жукову в обмін на повернення грошей і "здачу" спільників обіцяли пом'якшити покарання.

Джерело: сайт ВАКС, Українська правда

Деталі: Судове рішення було ухвалене 19 квітня. Суд прізвище фігуранта не називає, але Українській правді відомо, що йдеться про Віталія Жукова.

Суть справи полягає в тому, що, за версією слідства, група злочинців під керівництвом Жукова ухилилась від сплати податків на 46,4 млн гривень. До схеми були залучені понад 30 приватних компаній та 5 державних підприємств зі складу концерну "Укроборонпром". Крім того, відповідно до обвинувального акту, Жуков надав службовій особі одного з цих ДП 880 тисяч гривень хабаря. Згідно з матеріалами справи, хабар давали директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку.

Згідно з угодою, Жукову хотіли пом'якшити покарання, засудивши лише до 5 років умовно (з одним роком випробувального терміну). За це від нього треба було відшкодувати державі 4 мільйона гривень та надати викривальні показання щодо учасників схеми.

Натомість суд вирішив відмовити у затвердженні угоди з огляду на невідповідність її умов кримінальному процесуальному та кримінальному законам, а також інтересам суспільства.

Підставою для відповідного рішення суду стали такі висновки:

- існує "пряма заборона укладати угоду про визнання винуватості з організатором особливо тяжкого злочину";

- намір обвинуваченого добровільно відшкодувати частину завданої шкоди не може бути зарахований як обставина, яка пом’якшує покарання;

- лише щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні обвинуваченого малолітніх дітей не можна вважати такими обставинами, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів;

- закон за жодних обставин не передбачає можливості звільнення особи від відбування такого виду покарання як конфіскація майна;

- сторони угоди погодили не лише звільнення обвинуваченого від відбування погодженого ними покарання, але й тривалість іспитового строку та перелік покладених на обвинуваченого обов’язків, що за законом належить до компетенції суду;

- умови угоди в частині погодженого покарання суперечать суспільному інтересу в силу його очевидної невідповідності вимогам закону, а тому не зможуть запобігти вчиненню інших злочинів та виконати превентивну функцію;

- на переконання суддів, в умовах проведення АТО/ООС злочинна діяльність задля особистого збагачення шляхом ухилення від сплати податків, тим більше в оборонній сфері, "свідчить про особливу зухвалість та винятковий цинізм організаторів такої діяльності".

Передісторія: Наприкінці квітня 2020 року антикорупційники повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації цих коштів чотирьом особам, які причетні до компанії "Оптимумспецдеталь". Це - Віталій Жуков, Володимир Волохач та Андрій Рогоза, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтер Іванюк.

У серпні того ж року Національне антикорупційне бюро повідомило Жукову про ще одну підозру - в дачі хабара.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: судГладковськийкорупціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...
Реклама: