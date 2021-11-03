СБУ запідозрила дружину Семенченка в крадіжці коштів добробату "Донбас"

Служби безпеки України оголосила підозру в розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас" дружині екснардепа Семена Семенченка.

Джерело: СБУ, спірозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку. Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.

Наразі слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн".

Деталі: Правооохоронці не називають ім'я підозрюваної, але за даними джерела УП, це дружина Семенченка Наталія Музика. Факт розтрати нібито мав місце в 2015 році.

Наразі жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Передісторія:

Семен Семенченко – колишній комбат відомого добровольчого батальйону "Донбас" – був активним героєм новин на початку війни на Сході. Перебуваючи на посаді нардепа Семенченко був одним із постійних ньюзмейкрів у 2017 році, як один із очільників блокади ОРДЛО, а потім – протестів під Верховною Радою, так званого "МіхоМайдану".

Навесні 2021 року Семенченко став підозрюваним у злочинах (у справі про створення незаконної ПВК та щодо обстрілу телеканалу "112-Україна") Нині колишній народний обранець і комбат перебуває під арештом без права застави.

За даними УП, Семенченко кілька років співпрацював з Головним управлінням розвідки.

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