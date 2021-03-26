Справа приватної ПВК: суд арештував Семенченка без права застави
У справі про незаконне створення приватної військової компанії суд заарештував на 2 місяці екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і нардепа парламенту 8 скликання Семена Семенченка без альтернативи застави.
Джерело: поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах
Деталі: Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Що передувало: Раніше 26 березня колишній доброволець і екснардеп Семенченко, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії, прибув у київське управління Служби безпеки України для отримання підозри, свою провину він заперечує.
Цього ж дня Печерський суд Києва відправив іншого підозрюваного у справі - так званого агента НАБУ - Євгена Шевченка під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава у 5 мільйонів гривень.
Передісторія:
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила воєнізоване збройне формування, т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ" і фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом"). За даними СБУ, 15 українців керували компанією з понад 150 осіб, які укладали контракти з організаціями країн Близького Сходу і пропонували їм зброю.
- 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер") відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі.
- Шевченко заперечує свою причетність до справи.
- СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
- Журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що ПВК Семенченка в останні роки працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.