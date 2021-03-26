У справі про незаконне створення приватної військової компанії суд заарештував на 2 місяці екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і нардепа парламенту 8 скликання Семена Семенченка без альтернативи застави.

Джерело: поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Що передувало: Раніше 26 березня колишній доброволець і екснардеп Семенченко, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії, прибув у київське управління Служби безпеки України для отримання підозри, свою провину він заперечує.

Цього ж дня Печерський суд Києва відправив іншого підозрюваного у справі - так званого агента НАБУ - Євгена Шевченка під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава у 5 мільйонів гривень.

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