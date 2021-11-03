У “Слузі народу” просили міністрів не звітувати перед відставкою, щоб заощадити час

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попросив міністрів не звітувати перед своєю відставкою 3 листопада, щоб не гаяти час.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на коментар Арахамії журналістам

Пряма мова: "Ми попросили їх не приходити зі звітом. Я особисто просив, тому що не встигаю провести всі законопроєкти, які зараз на порядку денному на цей тиждень, якщо буде додатково на кожного година, то взагалі, ми вже посипалися по строках, ми просто посипемося повністю".

Деталі: Голова провладної фракції додав, що політичну відповідальність за діяльність згаданих міністрів несе партія.

З п’ятьох міністрів, яких 3 листопада звільнили з посади, у парламенті був присутній ексвіцепрем’єр-міністр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, який також дав короткі відповіді на питання депутатів.

Крім того, Арахамія зазначив, що ексміністр оборони Андрій Таран пішов у відставку за власним бажанням. Натомість відставку міністра з питань стратегічної промисловості Олега Уруського він пов’язав із тим, що не запрацював реєстр постачальників, як це передбачає закон про оборонні закупівлі.

Водночас голова фракції додав, що Резнікова відправили у відставку, бо його призначать міністром оборони замість Тарана.

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