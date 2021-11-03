Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У “Слузі народу” просили міністрів не звітувати перед відставкою, щоб заощадити час

Середа, 3 листопада 2021, 17:18
У “Слузі народу” просили міністрів не звітувати перед відставкою, щоб заощадити час
Давид Арахамія. Фото із соцмереж партії "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попросив міністрів не звітувати перед своєю відставкою 3 листопада, щоб не гаяти час.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на коментар Арахамії журналістам 

Пряма мова: "Ми попросили їх не приходити зі звітом. Я особисто просив, тому що не встигаю провести всі законопроєкти, які зараз на порядку денному на цей тиждень, якщо буде додатково на кожного година, то взагалі, ми вже посипалися по строках, ми просто посипемося повністю".

Деталі: Голова провладної фракції додав, що політичну відповідальність за діяльність згаданих міністрів несе партія. 

З п’ятьох міністрів, яких 3 листопада звільнили з посади, у парламенті був присутній ексвіцепрем’єр-міністр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, який також дав короткі відповіді на питання депутатів.

Крім того, Арахамія зазначив, що ексміністр оборони Андрій Таран пішов у відставку за власним бажанням. Натомість відставку міністра з питань стратегічної промисловості Олега Уруського він пов’язав із тим, що не запрацював реєстр постачальників, як це передбачає закон про оборонні закупівлі.

Водночас голова фракції додав, що Резнікова відправили у відставку, бо його призначать міністром оборони замість Тарана.

Знати більше: Нові міністри в уряді Зеленського: оборона, економіка, екологія, окуповані території 

Що було раніше:

  • 3-го листопада народні депутати відправили у відставку відразу 5 міністрів: міністра екології Абрамовського, економіки Любченка, реінтеграції тимчасово окупованих територій Резнікова, оборони Тарана і стратегічної промисловості Уруського.
  • Президент Володимир Зеленський подав кандидатуру Резнікова на пост міністра оборони.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівСлуга народуАрахаміяУруськийТаран Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: