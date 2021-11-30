Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер

Вівторок, 30 листопада 2021, 01:43
США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер
FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці "повинні" отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Джерело: CDC, NYT

Дослівно: "CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію або через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna, або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J".

Деталі: Зазначається, що нещодавня поява штаму "Омікрон" "ще раз наголошує на важливості вакцинації, бустерів та профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Що передувало: Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, "повинні" отримати ревакцинацію, тоді як решта дорослих "може" зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.

Нагадаємо: Наразі 58% американців повністю вакциновані.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: