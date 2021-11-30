США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці "повинні" отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Джерело: CDC, NYT

Дослівно: "CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію або через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna, або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J".

Деталі: Зазначається, що нещодавня поява штаму "Омікрон" "ще раз наголошує на важливості вакцинації, бустерів та профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Що передувало: Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, "повинні" отримати ревакцинацію, тоді як решта дорослих "може" зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.

Нагадаємо: Наразі 58% американців повністю вакциновані.