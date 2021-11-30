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США ужесточили рекомендации по прививкам — теперь все взрослые должны получить бустер

Вторник, 30 ноября 2021, 02:43
FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все взрослые американцы "должны" получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против коронавируса.

Источник: CDC, NYT

Дословно: "CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J".

Детали: Отмечается, что недавнее появление штамма "Омикрон" "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

Что предшествовало: Неделю назад регуляторы США расширили право на бустерную прививку ковид-вакцинами всем взрослым. CDC заявляли, что американцы старше 50 лет, а также лица старше 18 лет, проживающие в учреждениях длительного ухода, "должны" получить ревакцинацию, тогда как остальные взрослые "могут" сделать это, исходя из своего индивидуального риска.

Напомним: Сейчас 58% американцев полностью вакцинированы.

Темы: вакцинацияСША
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