Слідком РФ теж вирішив взятися за відео пострілу Бутусова з гаубиці

Слідчий комітет Росії доручив перевірити відео, на якому український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці, та дати цьому правову оцінку.

Джерело: Слідком РФ

Дослівно Слідком РФ: "У засобах масової інформації було опубліковано відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці у бік території Донбасу. Як повідомлялося в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика допустив свою причетність "до загибелі деяких людей на Донбасі"".

Деталі: Повідомляється, що у зв'язку з цим слідчим доручили перевірити вказану інформацію та оцінити дії журналіста з точки зору російського законодавства.

Зазначається, що за наявності підстав діям Бутусова "буде надано правову оцінку в рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України".

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