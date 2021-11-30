Слідком РФ теж вирішив взятися за відео пострілу Бутусова з гаубиці
Слідчий комітет Росії доручив перевірити відео, на якому український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці, та дати цьому правову оцінку.
Джерело: Слідком РФ
Дослівно Слідком РФ: "У засобах масової інформації було опубліковано відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці у бік території Донбасу. Як повідомлялося в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика допустив свою причетність "до загибелі деяких людей на Донбасі"".
Деталі: Повідомляється, що у зв'язку з цим слідчим доручили перевірити вказану інформацію та оцінити дії журналіста з точки зору російського законодавства.
Зазначається, що за наявності підстав діям Бутусова "буде надано правову оцінку в рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України".
Передісторія:
- 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави назвав Бутусова людиною, котра працювала на олігарха Ігоря Коломойського й образилася, бо не отримала посади у Міноборони. За словами Зеленського, після публікації Бутусова про застосування дрона на Донбасі бойовики почали атакувати та зкидати бомби на позиції захисників: "На вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".
- Бутусов відповів, що Зеленському має бути соромно і він перекладає свою відповідальність на інших.
- 27 листопада Бутусов опублікував відео, за його словами, зняте "дуже давно" на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України "в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон".
- 28 листопада Державне бюро розслідувань заявило, що вивчить відео, викладене Бутусовим, у межах розпочатого кримінального провадження. Там зазначили, що Бутусов на відео стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм зі словами: "по окупантах вогонь".