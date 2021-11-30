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Следком РФ тоже решил взяться за видео стрельбы Бутусова из гаубицы

Вторник, 30 ноября 2021, 16:11
Скриншот из видео Бутусова

Следственный комитет России поручил проверить видео, на котором украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы, и дать этому правовую оценку.

Источник: Следком РФ

Дословно Следком РФ: "В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе"".

Детали: Сообщается, что в связи с этим следователям поручили проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения российского законодательства.

Отмечается, что при наличии оснований действиям Бутусова "будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".

Предыстория:

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства назвал Бутусова человеком, работавшим на олигарха Игоря Коломойского. По его словам, Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны. По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: "На вашей совести смерти людей. После этого знаете сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами?".
  • Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.
  • 27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".
  • 28 ноября Государственное бюро расследований заявило, что изучит видео, выложенное Бутусовым, в рамках начатого уголовного производства. Там отметили, что Бутусов на видео стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм со словами: "по оккупантам огонь".

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассСМИ
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