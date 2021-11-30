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Следком РФ тоже решил взяться за видео стрельбы Бутусова из гаубицы

Вторник, 30 ноября 2021, 15:11
Следком РФ тоже решил взяться за видео стрельбы Бутусова из гаубицы
Скриншот из видео Бутусова

Следственный комитет России поручил проверить видео, на котором украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы, и дать этому правовую оценку.

Источник: Следком РФ

Дословно Следком РФ: "В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе"".

Детали: Сообщается, что в связи с этим следователям поручили проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения российского законодательства.

Отмечается, что при наличии оснований действиям Бутусова "будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".

Предыстория:

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства назвал Бутусова человеком, работавшим на олигарха Игоря Коломойского. По его словам, Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны. По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: "На вашей совести смерти людей. После этого знаете сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами?".
  • Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.
  • 27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".
  • 28 ноября Государственное бюро расследований заявило, что изучит видео, выложенное Бутусовым, в рамках начатого уголовного производства. Там отметили, что Бутусов на видео стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм со словами: "по оккупантам огонь".

Украинская правда

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Темы: РосcияДонбассСМИ
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