Отримати тисячу за щеплення: в уряді назвали нові умови

Скористатися тисячею гривень за вакцинацію від ковіду можна буде тільки впродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів і тільки в тому випадку, якщо ти повнолітній.

Джерело: заступниця міністра економіки Ірина Новікова у коментарі "Укрінформу"

Деталі: За її словами, програма "єПідтримка" стартує 19 грудня та триватиме упродовж 2022 року. Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. Фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Також Новікова пояснила, що програма діє тільки для повнолітніх українців. Вони зможуть отримати безкоштовно послугу, але лише від того бізнесу, який постраждав від пандемії.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". На другому етапі (за часом – третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз ще працюють.

Пряма мова: "Через застосунок "Дія" громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитиме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми. Учаснику програми буде відкриватись віртуальний рахунок. Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде".

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