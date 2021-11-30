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Получить тысячу за прививку: в правительстве назвали новые условия

Вторник, 30 ноября 2021, 16:47
Получить тысячу за прививку: в правительстве назвали новые условия
фото AFP via Getty Images

Воспользоваться тысячей гривен за вакцинацию от ковида можно будет только в течение четырех месяцев после дня поступления денежных средств и только в том случае, если ты совершеннолетний.

Источник: заместитель министра экономики Ирина Новикова в комментарии "Укринформу"

Детали: По ее словам, программа "еПоддержка" стартует 19 декабря и продлится в течение 2022 года. Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев со дня поступления средств на счет. Финансовые операции будут осуществляться банками-партнерами, обладающими надежными системами защиты платежей.

Новикова также пояснила, что программа действует только для совершеннолетних украинцев. Они смогут получить бесплатно услугу, но только от пострадавшего от пандемии бизнеса.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". На втором этапе (по времени – третий квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Прямая речь: "Через приложение "Дия" гражданин, желающий принять участие в программе, будет проходить проверку на соответствие установленным критериям программы. Важно – если вы вакцинированы, лучше уже сгенерировать сертификаты о вакцинации, не ждать старта программы. Участнику программы будет открываться виртуальный счет. Виртуальные счета – бесплатные, комиссий за обслуживание не будет".

Предыстория:

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
  • 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2021-го и в течение 2022-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
  • 18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2022 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.

Темы: вакцинацияденьгиЗеленский
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