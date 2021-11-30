Получить тысячу за прививку: в правительстве назвали новые условия

Воспользоваться тысячей гривен за вакцинацию от ковида можно будет только в течение четырех месяцев после дня поступления денежных средств и только в том случае, если ты совершеннолетний.

Источник: заместитель министра экономики Ирина Новикова в комментарии "Укринформу"

Детали: По ее словам, программа "еПоддержка" стартует 19 декабря и продлится в течение 2022 года. Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев со дня поступления средств на счет. Финансовые операции будут осуществляться банками-партнерами, обладающими надежными системами защиты платежей.

Новикова также пояснила, что программа действует только для совершеннолетних украинцев. Они смогут получить бесплатно услугу, но только от пострадавшего от пандемии бизнеса.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". На втором этапе (по времени – третий квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Прямая речь: "Через приложение "Дия" гражданин, желающий принять участие в программе, будет проходить проверку на соответствие установленным критериям программы. Важно – если вы вакцинированы, лучше уже сгенерировать сертификаты о вакцинации, не ждать старта программы. Участнику программы будет открываться виртуальный счет. Виртуальные счета – бесплатные, комиссий за обслуживание не будет".

Предыстория: