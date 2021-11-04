Захоплення Кабміну з гранатою: суд відпустив підозрюваного ветерана під домашній арешт

Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт ветерану Володимиру Прохничу, який у серпні 2021 року погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабінету міністрів.

Джерело: адвокат Прохнича Тарас Безпалий у Facebook, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Рішення на підготовчому засіданні 4 листопада ухвалила суддя Печерського районного суду Віта Бортницька.

Суд визнав, що підстав тримати під вартю чоловіка, який визнав свою провину, має міцні соціальні зв’язки, має також проблеми зі здоров’ям, немає.

Максимець уточнила, що суд призначив обвинувальний акт до розгляду і призначив перше засідання на 28 грудня.

Що передувало: Як зазначали правоохоронці, під час досудового розслідування Прохнич пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся. За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним.

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