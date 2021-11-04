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Захоплення Кабміну з гранатою: суд відпустив підозрюваного ветерана під домашній арешт

Четвер, 4 листопада 2021, 17:10
Захоплення Кабміну з гранатою: суд відпустив підозрюваного ветерана під домашній арешт
фото з Facebook Безпалого

Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт ветерану Володимиру Прохничу, який у серпні 2021 року погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабінету міністрів.

Джерело: адвокат Прохнича Тарас Безпалий у Facebook, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Рішення на підготовчому засіданні 4 листопада ухвалила суддя Печерського районного суду Віта Бортницька.

Суд визнав, що підстав тримати під вартю чоловіка, який визнав свою провину, має міцні соціальні зв’язки, має також проблеми зі здоров’ям, немає.

Максимець уточнила, що суд призначив обвинувальний акт до розгляду і призначив перше засідання на 28 грудня.

Що передувало: Як зазначали правоохоронці, під час досудового розслідування Прохнич пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся. За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним.

Передісторія:

  • Вранці 4 серпня 2021 року невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.
  • Пізніше його затримали. Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка, депутат Бучанської міськради Василь Олексюк – це допомогло затримати правопорушника.
  • Затриманим виявився Володимир Прохнич - колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".
  • До Офісу генерального прокурора направили звернення із проханням врахувати психоемоційний стан ветерана, який прийшов до Кабміну із гранатою, – під зверненням, зокрема, підписалась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. 
  • 6 серпня суд обрав Прохничу запобіжний захід - взяття під варту.

Українська правда

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Теми: Київсуд
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