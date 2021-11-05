Єрмак лобіював призначення люстрованого чиновника на посаду в Одещину – “Схеми”

Журналісти знайшли докази, що президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації, ігноруючи люстраційне законодавство.

Джерело: випуск "Лобісти "Харківських угод" у владі Зеленського" на YouTube-каналі "Схем"

Деталі: У розпорядженні журналістів опинився лист за 10 листопада 2020 року від керівника Офісу президента Андрія Єрмака до Кабінету міністрів із проханням внести подання щодо призначення Гриневецького головою Одеської ОДА. Наступного дня уряд погодив його кандидатуру.

Проте 6 листопада в ОДА склали люстраційний висновок щодо Гриневецького, коли він подавався на посаду заступника голови ОДА. Довідка свідчить, що йому заборонено обіймати посаду такого рівня, згідно із законом "Про очищення влади".

Гриневецький з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області, що забороняє йому посідати високі державні посади.

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У день оприлюднення президентського указу 27 листопада 2020 року люстраційний висновок залишався чинним. Проте сам Гриневецький заперечив журналістам, що на той момент він отримав рішення Одеського окружного адміністративного суду про скасування цього висновку.

Журналісти, однак, встановили, що чинності судова ухвала набула 14 грудня, через два тижні після його призначення.

В Офісі президента не надали коментар журналістам на момент публікації випуску.

Президент Зеленський вручає посвідчення голови ОДА Гриневецькому 27 листопада 2020 року Офіс Президента України

Крім цього, журналісти встановили причетність Гриневецького до підготовки й підписання "Харківських угод" 2010 року, які легітимізували перебування підрозділів Збройних сил РФ на території України.

Нагадаємо: 4 листопада "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність кількох високопосадовців у владі Зеленського до підписання "Харківських угод" 2010 року між Україною та Росією, з-поміж яких є і Гриневецький.

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