Генерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави зібрав фонд Порошенка
За колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки, внесли заставу.
Джерело: Facebook-сторінка адвоката Ростислава Кравця, пресслужба "Євросолідарності"
Деталі: 18 мільйонів гривень, необхідних для застави, зібрав фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад".
15 мільйонів 900 тисяч гривень до застави доклав фонд Порошенка, а 2 мільйони 100 тисяч гривень, як повідомляють у ЄС, зібрали "небайдужі українці через акцію у соцмережах".
За словами Порошенка, "спроба ув’язнити Павловського – це "ганьба владі і ганьба Зеленському".
Пряма мова Порошенка: "Саме він (Зеленський - ред.) замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави".
Передісторія:
- Державне бюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках неякісних військових катерів. Зазначалося, що у підсумку такі дії фігурантів завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
- Печерський суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони, бойовому генералу Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 мільйонів гривень. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.
- Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.
- У 2015-2019 роках був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка.