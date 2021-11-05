Генерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави зібрав фонд Порошенка

За колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки, внесли заставу.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Ростислава Кравця, пресслужба "Євросолідарності"

Деталі: 18 мільйонів гривень, необхідних для застави, зібрав фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад".

15 мільйонів 900 тисяч гривень до застави доклав фонд Порошенка, а 2 мільйони 100 тисяч гривень, як повідомляють у ЄС, зібрали "небайдужі українці через акцію у соцмережах".

За словами Порошенка, "спроба ув’язнити Павловського – це "ганьба владі і ганьба Зеленському".

Пряма мова Порошенка: "Саме він (Зеленський - ред.) замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави".

фото: ФБ адвоката Кравця

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