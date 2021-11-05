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Генерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави зібрав фонд Порошенка

П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:51
Генерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави зібрав фонд Порошенка
ФОТО З САЙТУ МІНОБОРОНИ

За колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки, внесли заставу. 

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Ростислава Кравця, пресслужба "Євросолідарності"

Деталі: 18 мільйонів гривень, необхідних для застави, зібрав фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад".

15 мільйонів 900 тисяч гривень до застави доклав фонд Порошенка, а 2 мільйони 100 тисяч гривень, як повідомляють у ЄС, зібрали "небайдужі українці через акцію у соцмережах".

За словами Порошенка, "спроба ув’язнити Павловського – це "ганьба владі і ганьба Зеленському".

Пряма мова Порошенка: "Саме він (Зеленський - ред.) замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави".

 
фото: ФБ адвоката Кравця

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках неякісних військових катерів. Зазначалося, що у підсумку такі дії фігурантів завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень. 
  • Печерський суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони, бойовому генералу Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 мільйонів гривень. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.
  • Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.
  • У 2015-2019 роках був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: Збройні силизброяСІЗОПорошенко
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