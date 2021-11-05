Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

Уже після початку розслідування СБУ щодо "Харківських угод" президент Володимир Зеленський призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха, який лобіював підписання цих угод із Росією в 2010 році.

Джерело: розслідування журналістів програми "Схеми" про лобістів "Харківських угод" у владі Зеленського, "Радіо Свобода"

Деталі: Зеленський призначив Кінаха у серпні, хоча ще в березні 2021 року Рада національної безпеки й оборони доручила Службі безпеки України проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "Харківських угод", адже дехто з тих, хто їх підтримав, продовжують перебувати в українській політиці.

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ражи з питань національної безпеки і оборони – і виявили, що як член цього комітету Кінах активно просував ідею ратифікації угод із РФ.

Анатолій Кінах був серед тих депутатів, які голосували за "Харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Крім того, напередодні голосування у парламенті він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Зокрема, на засіданні 26 квітня 2010 року Кінах згадував високу ціну на російський газ для України і співробітництво з Росією:

"Якщо ми кажемо про співпрацю з тією ж Російською Федерацію у ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо, то така співпраця в умовах XXI, особливо, століття може бути тоді, коли є впевненість, що перед тобою надійний, прогнозований партнер. (...) Я наводив недавно приклад: обсяг торгівлі України із Санкт-Петербургом сьогодні складає порядку двох мільярдів доларів. Це весь загальний обсяг, який Україна має за рік зі Сполученими Штатами Америки".

11 років потому на запитання журналістів, чи пишається він тим, що підтримував "Харківські угоди", Кінах відреагував так: "Я думаю, ваше питання абсолютне незрозуміле, необ’єктивне і заангажоване. Все, відповідь завершена".

У грудні 2020 року сам Анатолій Кінах та двоє інших співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спираючись на рішення президії, підписали листа на ім’я Володимира Зеленського з проханням призначити Кінаха головою цієї ради.

22 серпня 2021 року Зеленський своїм указом призначив його на посаду.

За пів року до цього РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "Харківських угод". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, те рішення Верховної Ради створило передумови для окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.

12 березня СБУ повідомила про початок досудового розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади".

"Схеми" також опублікували докази того, що заступник секретаря РНБО Руслан Демченко лобіював "Харківські угоди".

Журналісти згадали і роль Сергія Гриневецького у просуванні ратифікації. За даними "Схем", голова Офісу президента Андрій Єрмак просив, а Володимир Зеленський призначив Гриневецького головою Одеської ОДА в обхід закону.

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