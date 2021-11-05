Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 16:36
Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував Харківські угоди з РФ
Фото з сайту kinakh.com.ua

Уже після початку розслідування СБУ щодо "Харківських угод" президент Володимир Зеленський призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха, який лобіював підписання цих угод із Росією в 2010 році.

Джерело: розслідування журналістів програми "Схеми" про лобістів "Харківських угод" у владі Зеленського, "Радіо Свобода"

Деталі: Зеленський призначив Кінаха у серпні, хоча ще в березні 2021 року Рада національної безпеки й оборони доручила Службі безпеки України проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "Харківських угод", адже дехто з тих, хто їх підтримав, продовжують перебувати в українській політиці. 

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ражи з питань національної безпеки і оборони – і виявили, що як член цього комітету Кінах активно просував ідею ратифікації угод із РФ.

Анатолій Кінах був серед тих депутатів, які голосували за "Харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Крім того, напередодні голосування у парламенті він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. 

Зокрема, на засіданні 26 квітня 2010 року Кінах згадував високу ціну на російський газ для України і співробітництво з Росією: 

"Якщо ми кажемо про співпрацю з тією ж Російською Федерацію у ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо, то така співпраця в умовах XXI, особливо, століття може бути тоді, коли є впевненість, що перед тобою надійний, прогнозований партнер. (...) Я наводив недавно приклад: обсяг торгівлі України із Санкт-Петербургом сьогодні складає порядку двох мільярдів доларів. Це весь загальний обсяг, який Україна має за рік зі Сполученими Штатами Америки".

11 років потому на запитання журналістів, чи пишається він тим, що підтримував "Харківські угоди", Кінах відреагував так: "Я думаю, ваше питання абсолютне незрозуміле, необ’єктивне і заангажоване. Все, відповідь завершена".

У грудні 2020 року сам Анатолій Кінах та двоє інших співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спираючись на рішення президії, підписали листа на ім’я Володимира Зеленського з проханням призначити Кінаха головою цієї ради.

 

22 серпня 2021 року Зеленський своїм указом призначив його на посаду.

За пів року до цього РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "Харківських угод". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, те рішення Верховної Ради створило передумови для окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.

12 березня СБУ повідомила про початок досудового розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". 

"Схеми" також опублікували докази того, що заступник секретаря РНБО Руслан Демченко лобіював "Харківські угоди".

Журналісти згадали і роль Сергія Гриневецького у просуванні ратифікації. За даними "Схем", голова Офісу президента Андрій Єрмак просив, а Володимир Зеленський призначив Гриневецького головою Одеської ОДА в обхід закону.

Читайте також: Договір Януковича і Медведєва про базування флоту до 2042 року. Текст документу

Харківське доповнення до газового контракту Тимошенко-Путіна. Текст документу

"Українська правда" в Threads

Теми: КінахЗеленськийХарківські угодиРНБОСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Кінах
У групі Кінаха кажуть, що вони не підтримували пропорційну виборчу систему
Жертва аварії із Кінахом каже, що не отримував допомоги від депутата
Кінах каже, що не їхав на червоне, а постраждалому водію допоміг
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: