СБУ офіційно почала розслідувати підписання і ратифікацію "Харківських угод"

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки, коли було підписано і ратифіковано так звані "Харківські угоди".

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради".

Деталі: У відомстві вказують, що підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

Про якісь конкретні процесуальні дії поки не повідомляється.

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