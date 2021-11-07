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Саакашвілі відмовився від добавок після публікації відео з в'язниці

Неділя, 7 листопада 2021, 20:07
скріншот відео

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, заявив, що відмовляється від прийому спеціальних добавок після публікації пенітенціарною службою країни відео його "харчування".

Джерело: Спеціальна пенітенціарна служба Грузії, Саакашвілі у Facebook

Деталі: У суботу ввечері пенітенціарна служба опублікувала відео від 1, 2 та 3 листопада, на яких видно, як Саакашвілі сидить у медичному пункті та їсть щось ложкою з невеликих пластикових стаканчиків.

Служба також опублікувала фото баночок з-під дитячого харчування та різних сумішей.

Дослівно пенітенціарна служба: "У зв'язку з великим громадським інтересом ми публікуємо деякі факти харчування Міхеїла Саакашвілі. На цих фото та відео добре видно, як ув'язнений Міхеїл Саакашвілі вживає їжу та натуральні соки у різний час дня. Ми також публікуємо фотографії продуктів, отриманих Міхеїлом Саакашвілі".

Дослівно Саакашвілі: "Я неодноразово говорив, що отримував мінеральні та мікронутрієнтні добавки, прописані лікарями в медичному центрі, які необхідні під час схуднення, щоб стабілізувати пульс, частоту серцевих скорочень та мінімальний рівень глюкози. До медпункту ніхто не ходить поїсти, там лікуються пацієнти".

"Крім того, я підписую все, що я отримую у в'язниці відповідно до встановлених правил, і я не підписував і не бачив ці конкретні "консерви", фотографії яких були показані. Ці банки не видно ні на столі, ні деінде, але камери спостереження дуже сучасні, і ви можете легко збільшувати та зменшувати масштаб".

Більше деталей: Саакашвілі заявив, що публікація цих відеозаписів була великою образою для медичного персоналу в'язниці, який сказав йому, що те, що він отримує за вказівкою лікаря, не є їжею.

Експрезидент додав, що більше не вживає жодних добавок, на які дав письмову згоду від ранку суботи.

Що передувало: Особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе казав, що стан здоров'я Саакашвілі погіршується, і він втратив 10% своєї ваги.

Передісторія:

  • 1 жовтня рем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • Стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
  • 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.

Читайте також Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузія


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