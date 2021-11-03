Саакашвілі втратив 10% ваги, у нього прискорене серцебиття – лікар

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який продовжує голодування в Руставській в'язниці, погіршується, він втратив 10% своєї ваги, заявив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Джерело: Кіпшидзе журналістам після відвідування Саакашвілі у в'язниці у середу ввечері, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова лікаря: "У середу були отримані результати тестів стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі, і за висновком лікарів консиліуму вони погіршилися в порівнянні з попережнім консиліумом, що відбувся тиждень тому.

Він скаржиться на прискорене серцебиття. Небезпечна ситуація може виникнути будь-якої хвилини.

Міхеїл Саакашвілі за час голодування втратив уже 10% своєї ваги, що дуже небезпечно".

Деталі: Кіпшидзе повідомив, що наступний консиліум відбудеться у п'ятницю 5 листопада.

Саакашвілі оголосив голодування у грузинській в'язниці 1 жовтня і голодує вже 34-й день.

Цьому передувало: 1 листопада народна депутатка України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Міхеїла Саакашвілі, заявила, що грузинський та український політик внаслідок місяця протестного голодування схуднув на понад 20 кг.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі знову повторила, що не помилує колишнього главу грузинської держави Міхеїла Саакашвілі.

Передісторія:

1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування. Саакашвілі прибув до Грузії, сховавшись у вантажівці з молочною продукцією.

Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

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