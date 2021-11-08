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Концентрації військ РФ на кордоні немає, але активізувалася розвідка – комітет Ради

Понеділок, 8 листопада 2021, 23:18
нардепка Мар'яна безугла

Масштабного переміщення військових підрозділів Російської Федерації наразі біля українського кордону не зафіксовано, але є активізація збору інформації з боку російської розвідки.

Джерело: заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла в коментарі журналістам, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Безуглої: "Наприклад, з початку року зафіксовано 109 розвідувальних польотів авіації, тоді як за весь 2020 їх було 34. Також спостерігається посилення різних варіантів розвідки вздовж кордону з нами з боку Російської Федерації, тобто на тимчасово окупованих територіях.

Дійсно, масштабного переміщення тих чи інших військових підрозділів нині не зафіксовано, але якась активація збору інформації присутня".

Деталі: Нардепка додала, що на кордоні є 36 тактичних груп РФ, 31 з яких там на постійній основі.

Крім того, вона наголосила, що ці дії слід розглядати разом з енергетичною кризою, яку РФ штучним шляхом створює для просування своїх інтересів у Європі.

Передісторія:

  • Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. 
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Водночас видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ.
  • Пізніше інформацію про нарощування військ підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

Теми: РосіякордонДонбасвійна


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