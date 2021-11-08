Концентрації військ РФ на кордоні немає, але активізувалася розвідка – комітет Ради
Масштабного переміщення військових підрозділів Російської Федерації наразі біля українського кордону не зафіксовано, але є активізація збору інформації з боку російської розвідки.
Джерело: заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла в коментарі журналістам, яку цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Безуглої: "Наприклад, з початку року зафіксовано 109 розвідувальних польотів авіації, тоді як за весь 2020 їх було 34. Також спостерігається посилення різних варіантів розвідки вздовж кордону з нами з боку Російської Федерації, тобто на тимчасово окупованих територіях.
Дійсно, масштабного переміщення тих чи інших військових підрозділів нині не зафіксовано, але якась активація збору інформації присутня".
Деталі: Нардепка додала, що на кордоні є 36 тактичних груп РФ, 31 з яких там на постійній основі.
Крім того, вона наголосила, що ці дії слід розглядати разом з енергетичною кризою, яку РФ штучним шляхом створює для просування своїх інтересів у Європі.
Передісторія:
- Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post.
- В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
- Водночас видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ.
- Пізніше інформацію про нарощування військ підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.