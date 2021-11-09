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ДТП у Харкові: підліток відмовився здавати кров навіть після рішення суду

Вівторок, 9 листопада 2021, 19:57
микола харківський у суді, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП з "Інфініті" на проспекті Гагаріна у Харкові відмовився здати кров на аналіз за рішенням суду.

Джерело: представник потерпілих у справі Ігор Черняк та речник Харківської прокуратури, яких цитує "Укрінформ"

Пряма мова Черняка: "Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову.

Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття.

Деталі: За його словами, рішення суду зобов'язувало підозрюваного здати кров, проте в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові.

Черняк вважає, що такі дії підлітка можуть бути розцінені як умисне невиконання рішення суду.

Як пояснив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і "цього достатньо для слідства".

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
  • Наразі юнак під вартою.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.
  • 5 листопада повідомлялося, що у Харківського примусово візьмуть кров на аналіз. Таке рішення ухвалив суд.

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Теми: ХарківДТПсуд


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