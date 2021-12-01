Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пєсков заявив, що зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів "українців з українцями"

Середа, 1 грудня 2021, 14:12
ФОТО: GETTY IMAGES

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєскова заявив, що Росія офіційно не визнавала "самопроголошених республік" ОРДЛО, проте врегулювання військового конфлікту, який спонсорує РФ, на Донбасі затягується і прогнозувати їхні перспективи важко.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко".

Деталі: Він також вкотре назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською": "Ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так".

За його словами, зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів українців з українцями: "Це громадянська війна, яка була спровокована подіями 2014 року, і Росія не є її стороною".

Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо готовності Росії до переговорів з Україною щодо Донбасу.

Пєсков заявив, що Росія зберігає свою відданість нормандському формату та мінським домовленостям.

Що передувало:

  • На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
  • Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.

Теми: РосіяДНРЛНРОРДЛОДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

ВІДЕОЕлектростанція Ахметова применшила масштаб аварії й не пустила перевірку – ЗМІ

Новини 2 грудня: війська РФ та Україна, бюджет України на 2022 рік

ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники

Усі новини...
Росія
Росія відкинула пропозицію Ердогана бути посередником між Зеленським та Путіним
Кулеба домовився з главою МЗС Британії про кроки стримування Росії від агресії
Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви
Останні новини
05:31
Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження
04:52
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію
04:28
Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО
03:54
"Північний потік-2": на лобіювання проти санкцій витратили $7,4 млн – ЗМІ
02:53
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС
01:55
Польща запровадить у грудні Covid- вакцинацію дітей з 5 років
00:57
Через появу "омікрону" Байден оголосив новий план боротьби з корнавірусом
00:25
Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"
23:37
Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва
23:15
Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова
Усі новини...