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Пєсков заявив, що зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів "українців з українцями"

Середа, 1 грудня 2021, 13:12
Пєсков заявив, що зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів українців з українцями
ФОТО: GETTY IMAGES

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєскова заявив, що Росія офіційно не визнавала "самопроголошених республік" ОРДЛО, проте врегулювання військового конфлікту, який спонсорує РФ, на Донбасі затягується і прогнозувати їхні перспективи важко.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко".

Деталі: Він також вкотре назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською": "Ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так".

За його словами, зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів українців з українцями: "Це громадянська війна, яка була спровокована подіями 2014 року, і Росія не є її стороною".

Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо готовності Росії до переговорів з Україною щодо Донбасу.

Пєсков заявив, що Росія зберігає свою відданість нормандському формату та мінським домовленостям.

Що передувало:

  • На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
  • Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.

Теми: РосіяДНРЛНРОРДЛОДонбас
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