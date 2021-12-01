Пєсков заявив, що зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів "українців з українцями"
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєскова заявив, що Росія офіційно не визнавала "самопроголошених республік" ОРДЛО, проте врегулювання військового конфлікту, який спонсорує РФ, на Донбасі затягується і прогнозувати їхні перспективи важко.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко".
Деталі: Він також вкотре назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською": "Ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так".
За його словами, зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів українців з українцями: "Це громадянська війна, яка була спровокована подіями 2014 року, і Росія не є її стороною".
Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо готовності Росії до переговорів з Україною щодо Донбасу.
Пєсков заявив, що Росія зберігає свою відданість нормандському формату та мінським домовленостям.
Що передувало:
- На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".
- 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
- Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.