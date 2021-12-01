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Лідера "антивакцинаторів" звільнили з СІЗО

Середа, 1 грудня 2021, 15:38
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Так званий лідер "антивакцинаторів" Остап Стахів 1 грудня вийшов із СІЗО у Львові після того, як його прихильники внесли за нього заставу.

Джерело: ГО "Права людини" та адвокат Стахіва Михайло Магарський у Facebook

Деталі: На сторінці громадської організації розміщено відео його розмови зі своїми прихильниками після виходу з ізолятора.

Стахів повідомив, що поїде додому за своїми речами і повинен з'явитися до Львівської обласної психіатричної лікарні, де має пройти судово-психіатричну експертизу.

Що передувало: Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.

Його прихильники зібрали та внесли визначену судом заставу розміром 998 800 тисяч гривень.

Передісторія: 

  • Лідеру руху "антивакцинаторів" повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
  • 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
  • 24 листопада пройшов велелюдний мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою в Києві, на якому вимагали звільнити Стахіва.

Українська правда
Теми: СБУ


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