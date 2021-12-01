Лідера "антивакцинаторів" звільнили з СІЗО
Середа, 1 грудня 2021, 14:38
Так званий лідер "антивакцинаторів" Остап Стахів 1 грудня вийшов із СІЗО у Львові після того, як його прихильники внесли за нього заставу.
Джерело: ГО "Права людини" та адвокат Стахіва Михайло Магарський у Facebook
Деталі: На сторінці громадської організації розміщено відео його розмови зі своїми прихильниками після виходу з ізолятора.
Стахів повідомив, що поїде додому за своїми речами і повинен з'явитися до Львівської обласної психіатричної лікарні, де має пройти судово-психіатричну експертизу.
Що передувало: Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.
Його прихильники зібрали та внесли визначену судом заставу розміром 998 800 тисяч гривень.
Передісторія:
- Лідеру руху "антивакцинаторів" повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
- 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
- 24 листопада пройшов велелюдний мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою в Києві, на якому вимагали звільнити Стахіва.
Українська правда