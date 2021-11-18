Лідера "антивакцинаторів" Стахіва заарештували, застава – 1 млн гривень
Четвер, 18 листопада 2021, 16:30
Галицький районний суд м. Львів заарештував лідера "антивакцинаторів" Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень.
Джерело: видання "ВВС Україна", місцеве видання "Zaxid.net"
Деталі: Суддя Олег Юрків повністю задовольнив клопотання прокурорів заарештувати скандально відомого блогера до 16 січня 2022 року із правом внесення застави на суму 998 тисяч гривень.
У разі внесення застави "антивакцинатор" все одно буде зобов’язаний не покидати межі міста Львова без згоди слідчих поліції.
36-річному Стахіву інкримінують повалення конституційного ладу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Передісторія:
- Зранку 18 листопада під судом відбувалися мітинги прихильників та противників Стахіва.
- Напередодні в середу суд не зміг обрати запобіжний захід блогеру, бо він не з'явився на засідання. Адвокати Стахіва пояснили відсутність свого підзахисного тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.
- Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу.