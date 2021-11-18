Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідера "антивакцинаторів" Стахіва заарештували, застава – 1 млн гривень

Четвер, 18 листопада 2021, 15:30
Лідера антивакцинаторів Стахіва заарештували, застава – 1 млн гривень
Остап Стахів. Фото з facebook

Галицький районний суд м. Львів заарештував лідера "антивакцинаторів" Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень. 

Джерело: видання "ВВС Україна", місцеве видання "Zaxid.net"

Деталі: Суддя Олег Юрків повністю задовольнив клопотання прокурорів заарештувати скандально відомого блогера до 16 січня 2022 року із правом внесення застави на суму 998 тисяч гривень.

У разі внесення застави "антивакцинатор" все одно буде зобов’язаний не покидати межі міста Львова без згоди слідчих поліції. 

36-річному Стахіву інкримінують повалення конституційного ладу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • Зранку 18 листопада під судом відбувалися мітинги прихильників та противників Стахіва.
  • Напередодні в середу суд не зміг обрати запобіжний захід блогеру, бо він не з'явився на засідання. Адвокати Стахіва пояснили відсутність свого підзахисного тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.
  • Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЛьвівкоронавіруссуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: