Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лідера "антивакцинаторів" Стахіва заарештували, застава – 1 млн гривень

Четвер, 18 листопада 2021, 16:30
Остап Стахів. Фото з facebook

Галицький районний суд м. Львів заарештував лідера "антивакцинаторів" Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень. 

Джерело: видання "ВВС Україна", місцеве видання "Zaxid.net"

Деталі: Суддя Олег Юрків повністю задовольнив клопотання прокурорів заарештувати скандально відомого блогера до 16 січня 2022 року із правом внесення застави на суму 998 тисяч гривень.

У разі внесення застави "антивакцинатор" все одно буде зобов’язаний не покидати межі міста Львова без згоди слідчих поліції. 

36-річному Стахіву інкримінують повалення конституційного ладу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • Зранку 18 листопада під судом відбувалися мітинги прихильників та противників Стахіва.
  • Напередодні в середу суд не зміг обрати запобіжний захід блогеру, бо він не з'явився на засідання. Адвокати Стахіва пояснили відсутність свого підзахисного тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.
  • Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. 

Теми: вакцинаціяЛьвівкоронавіруссуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"

Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба

Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"

Новини 19 листопада: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

В ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

Усі новини...
вакцинація
ПриватБанк попереджає про шахраїв, які обіцяють виплати за вакцинацію
Рада зробила перший крок до виділення з бюджету 3 мільярдів на "тисячу Зеленського"
Затримання лідера "антивакцинаторів" Стахіва: Під судом дві шеренги поліції і два мітинги
Останні новини
01:52
фотоКанада і Україна збудують космодром
01:10
Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат
00:19
відеоСаакашвілі етапували у військовий госпіталь
23:58
Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"
23:13
"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"
22:41
Президентську владу в США вперше отримала жінка, це тривало 85 хвилин
22:19
Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба
21:53
Новини 19 листопада: БЕБ не вистачає людей для запуску, банкноти до Дня Незалежності
21:38
НБУ наклав пів мільйона штрафів за порушення "колекторського" закону
21:25
"Динамо" забиває "Чорноморцю" шість м’ячів у Києві
Усі новини...