Лідера "антивакцинаторів" Стахіва заарештували, застава – 1 млн гривень

Галицький районний суд м. Львів заарештував лідера "антивакцинаторів" Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень.

Джерело: видання "ВВС Україна", місцеве видання "Zaxid.net"

Деталі: Суддя Олег Юрків повністю задовольнив клопотання прокурорів заарештувати скандально відомого блогера до 16 січня 2022 року із правом внесення застави на суму 998 тисяч гривень.

У разі внесення застави "антивакцинатор" все одно буде зобов’язаний не покидати межі міста Львова без згоди слідчих поліції.

36-річному Стахіву інкримінують повалення конституційного ладу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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